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中職／合約採1+1年 高國慶更有動力拚
統一獅隊42歲高國慶確定簽約，今年新球季月薪從40萬小漲到41萬，不過並非外傳的複數年約，而是採取「1+1」形式，今年打得好才有機會延續，高國慶說：「這樣我也比較有動力。」
獅隊近期談定團隊所有球員合約，其中老將高國慶的合約受到討論，雖然是總計2年的合約，不過第2年能否執行，要看今年表現而定，也非教練合約。
結果出來時，高國慶坦言有嚇到，超乎自己的預期，「要感謝總經理（蘇泰安）跟經紀人，也要謝謝凃董（凃忠正）。」高國慶滿意的地方是，可以給自己壓力，有動力繼續延續選手生涯。
高國慶表示，談約時沒有討論到教練這一塊，自己還是想要當選手，最近會有年輕選手找自己討論，但當他們打不好，自己也感覺到壓力，「會想說我的分享是好還是壞，如果當教練，球隊戰績好壞也有壓力，選手比較適合我的個性。」
暫時還沒想過退休，高國慶表示，如果成績跟年輕球員差很多，也是拖累球隊，「如果一年8、90場都在二軍，那也沒有意思，一年5、60場在一軍才代表有貢獻」。
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