MLB／張育成失誤後7打數沒表現 打擊率下探1成74

美國職棒大聯盟賽事，台灣好手張育成5天前傳球失誤導致球隊吞敗之後，最近4場比賽共7打數沒有安打，本季打擊率下滑到1成74。

張育成所屬的克里夫蘭印地安人隊今天客場2比3輸給辛辛那提紅人。他在7局上代打，與紅人投手德里安（Jose De Leon）纏鬥5球，揮空一記外角偏低的變速球，遭到三振。

張育成12日對芝加哥白襪之戰，2打數敲出1支安打且獲得1次四壞保送；擔任一壘手守備上有功有過，6局一次製造雙殺，化解滿壘失分危機，但9局傳球失誤，讓對方攻下致勝分數。

這次傳球打中跑者頭盔，紀錄上為失誤，總教練法蘭科納（Terry Francona）肯定張育成的積極態度，不過認為在當下戰情緊繃，踩一壘穩抓出局數，可能是更妥當的選擇。

這個再見失誤的話題延燒到球場外。隔天張育成推特（Twitter）帳號貼出截圖，揭露有不理性的美國網友用種族歧視的用語謾罵，公開譴責種族歧視。

張育成這則貼文受到印地安人球團上下重視，總教練法蘭科納發言力挺，球團也在推特發文支持張育成。美國各大媒體報導，來自台灣的張育成是最新一名站出來反對仇恨亞裔的運動員。

歷經失誤及後續小風波後，張育成最近仍扮演球隊賦予的角色，當對方派出左投手時先發，或是在板凳待命於比賽後半段上場代打或守備。

12日之後印地安人打了5場比賽，張育成出賽4場，3場替補，其中14日對白襪之戰，他先發打滿全場，正好遇上白襪左投羅登（Carlos Rodon）無安打比賽，3打數沒安打，吞2次三振。

印地安人今天輸給紅人後，本季14場比賽戰績7勝7敗，在美聯中區排名第2。張育成本季出賽11場，23打數4支安打，其中2支是二壘安打，打擊率1成74。

與張育成輪替的左打一壘手包爾斯（Jake Bauers）打擊同樣不振，24打數4安打，打擊率1成67。