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中職／曾陶鎔變回「噴火龍」 感謝葉總建議

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊曾陶鎔。記者余承翰／攝影
味全龍隊曾陶鎔。記者余承翰／攝影

曾陶鎔今晚2安打、3打點的表現，幫助味全龍隊以7：0擊敗富邦悍將隊，3成38的打擊率也排名聯盟第二，走過低潮找回手感，曾陶鎔感謝教練團協助特打，修正動作也找回單純的想法。

龍隊先發投手布里悍今晚繳出5.2局的好投，與廖任磊、王維中、劉家愷、呂偉晟聯手完封，龍隊打線也敲出9安打支援，曾陶鎔首局的二壘打敲回第1分，2局保送擠回1分，5局安打也有1分打點。

曾陶鎔總計3打數2安打，另有3分打點、1得分，連續5場安打，打擊率攀升至聯盟第二，3轟並列第四，23支安打並列第七，成為龍隊火力中樞。

曾陶鎔表示，之前狀況不好，教練團幫了不少忙，賽前也幫忙特打練習，修正多餘動作，總教練葉君璋最近給了一些建議，效果不錯，「接下來他給的功課就是如何維持下去，盡量拉長」。

心態上也有調整，曾陶鎔說，之前會想太多，現在想法單純，像是三壘有人的時候，不一定要打到外野，有很多方式可以幫助球隊。

曾陶鎔

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