中職／屁屁挨球吻沒事 王維中下一戰21日再對悍將

味全龍隊王維中用球數、局數逐漸拉長，今天對富邦悍將隊中繼2局無失分，被強襲球打中「屁屁」的傷勢無礙，下一場有望拉到60球，對手還是富邦。

王維中今天在7局登板，面對首名打者林益全敲出的投手方向滾地球，被打中臀部，但他仍下丘、撿球、傳一壘刺殺，一氣呵成，他對於自己的守備表現還算滿意。

投完2局王維中用了39球，低空飛過40球的教練團限制，最快球速150公里，沒有被敲安、沒有失分，另有2次保送，總教練葉君璋認為，王維中今天表現比上一場好，不過身體有些太早跑掉，「球路壓不下來」。

常投到滿球數導致用球數偏多，王維中認為是自己在2好球後太想拚球速，「心態上還是有點太亢奮，投給對方打，或許用球數可以再精簡」。

王維中在今年龍隊第一戰先發後，就因手腕傷勢休兵1個月，14日復出後，持續往先發投手調整，王維中表示，過去在國外會下放調整，不過目前用比賽調整也不錯，教練團很謹慎，今天設定40球，他預估，下一場正常可來到60球。