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中職／英雄隊看過來 布里悍補位相撞沒事
味全龍隊布里悍5.2局無失分的表現，幫助球隊以7：0擊敗富邦悍將隊，雖然一度出現補位相撞的驚險畫面，不過沒有大礙，布里悍賽後還開玩笑說：「有人移動壘包啦。」
布里悍今天前4.2局僅因保送、觸身球各出現1次上壘，直到5局上才被葉竹軒敲出安打，總計5.2局僅被敲2安，無失分，有5次三振、1次保送，排名聯盟第一的防禦率數字再壓低到0.52，也拿下本季第4勝。
4局上面對范國宸敲出的滾地球，布里悍衝往一壘補位卻衝過頭，接球回頭踩壘包時發生，當下布里悍一度倒在地上，因為肋骨被撞到，呼吸不順，不過回過神來感覺沒問題，仍繼續投球，直到6局2出局後，被敲出二壘打才退場。
「有人移動壘包啦。」布里悍賽後笑說：「接球回頭看，結果壘包不見了，但我知道他是出局，因為我有踩到移動中的壘包。」
布里悍是目前聯盟防禦率王，也僅差勝投王德保拉1勝，到5月赴韓加盟培證英雄隊前，布里悍表示，自己還是一樣的想法，「只要穿著龍隊球衣的一天，就會全力為這支球隊奮戰」。
要跟搭配的捕手蔣少宏分離，布里悍也有些不捨，稱讚蔣少宏的拚勁以及天分，「很可惜無法繼續搭檔，但未來或許有機會相遇也不一定」。
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