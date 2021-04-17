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中職／兩出局打點王是他 詹子賢：想法比較單純

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊今天以13：1大勝樂天桃猿隊，戰績14勝10敗單獨站上第一，詹子賢第7局的滿貫砲徹底擊潰猿隊。 報系資料照／記者余承翰攝影
中信兄弟隊今天以13：1大勝樂天桃猿隊，戰績14勝10敗單獨站上第一，詹子賢第7局的滿貫砲徹底擊潰猿隊。 報系資料照／記者余承翰攝影

中信兄弟隊今天以13：1大勝樂天桃猿隊，戰績14勝10敗單獨站上第一，詹子賢第7局的滿貫砲徹底擊潰猿隊，他本季在兩出局後累積13分打點高居聯盟第一，賽後聽聞這項數據，他說：「可能是因為兩出局想法比較單純 。」

兄弟此役2到6局都有分數進帳，第7局打了11人次，敲出6安打、灌進7分，包括王威晨的安打帶2分打點，周思齊的安打追加1分，詹子賢在滿壘局面敲出全壘打，本季第3轟出爐。

詹子賢本季原設定為兄弟不動4棒，但遲遲未能展現4棒價值，近期改由老將周思齊扛起第4棒的重任，詹子賢調往第6棒，14日就面對味全龍隊終結者田澤純一敲出陽春砲，今天再度開轟。

加上此役的4分打點，詹子賢本季在兩人出局後共「刷」進13分打點，為全聯盟之最，領先居次的曾陶鎔（9分打點）。

詹子賢表示，如果是遇到無人出局、二壘或三壘有人的狀況，可能比較會去思考要往哪個方向打，「刻意想打哪邊，其實也怪怪的。」意外登上兩出局後打點王，他說或許是因為兩出局時的打擊想法比較單純。

詹子賢第7局面對劉昱言，過程中已出現一記界外全壘打，他修正彈道後再開轟，「打出去，我也覺得是界外，所以不會覺得這個打席結束了，就還是專注在下一顆球。」

詹子賢此役第1打席執行短打戰術，成功將跑者推進二、三壘，被誇「點」得好，他表示，「春訓時，教練、林桑（林威助）就有盯，他也說了，今年球不彈，戰術會比較多，如果你不會短打，我就是要換個人上去短打，其實打棒球這些都是基本功，從小到大都在練的。」

談到詹子賢的表現，總教練林威助表示，詹子賢前幾個打席也沒打好，「但一個嗆司有掌握到，可能心情就比較放鬆一點。」

詹子賢 周思齊

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