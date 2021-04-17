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中職／布里悍、王維中攜手壓制 龍隊完封悍將
味全龍隊對富邦悍將隊就是有一套，布里悍與王維中今天投球都出現驚險畫面，不過身體無大礙，兩人合計7.2局攜手壓制，以7：0完封悍將隊，拿下本季對戰的第4勝（1敗），也是龍隊唯一取得對戰優勢的球隊
龍隊先發投手布里悍離台倒數第3場先發，今天照樣展現壓制力，前4.2局僅因保送、觸身球各出現1次上壘，直到5局上才被葉竹軒敲出安打，4局布里悍雖為了補位一壘發生衝撞，不過表現看起來沒有問題。
6局2出局後，布里悍被敲出二壘打才退場，總計5.2局僅被敲2安，無失分，有5次三振、1次保送，防禦率再壓低到0.52，續居防禦率王，也拿下本季第4勝。
悍將隊先發投手邦威控球、情緒都失控，2局下面對曾陶鎔時，因一顆接近好球帶下緣的球不受青睞，高舉雙手爆出不雅言詞，讓教練團趕緊上前安撫。
邦威僅投2局就累積4次四壞、2次觸身球，另被敲5支安打，丟掉4分（2分自責），防禦率上升到4.09，創個人自去年加盟中職後，最短投球局數紀錄。
王維中在7局接手登板，面對首名打者林益全敲出的投手方向滾地，被打中臀部位置，但他仍下丘、撿球、傳一壘刺殺，一氣呵成，也向上前關心的防護員表示沒問題。
王維中雖然在2出局後出現2次保送，但讓代打的張進德敲出游擊平飛球出局，8局續投只讓李宗賢因游擊手傳球失誤上壘，剛好面對一輪打線。
王維中投完2局用了39球，低空飛過40球的教練團限制，最快球速150公里，沒有被敲出安打，也沒有失分。
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