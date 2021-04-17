中職／德保拉「抓猴」第5勝到手 勝投、三振榜都獨走

中信兄弟隊的「愛保拉打線」再次啟動，今天以13安打、狂灌13分，德保拉先發投7.1局，僅因陳俊秀的陽春砲丟掉1分，兄弟終場以13：1電爆樂天桃猿隊，德保拉累積5勝、39次三振都在榜上獨走。

兄弟今天打線微調，陳子豪調離先發，改由岳政華入替右外野，先發捕手則交給陳家駒，總教練林威助賽前解釋，陳子豪最近打擊節奏比較沒那麼好，而陳家駒一回一軍第二場就先發，「他的接球穩定性一直都有，打擊我看也是沒有影響到，所以我是感覺有比賽節奏，就可以正常出賽。」

兄弟此役打線攻勢頻頻，全場13支安打，2到6局都有分數進帳，第2局由陳家駒的內野安打幫助兄弟先馳得點，王威晨2支安打、貢獻3分打點，周思齊本季首度單場3安打「猛打賞」，詹子賢第6局敲出滿貫砲，林明杰第9局代打敲出兩分砲，聯手擊潰猿軍。

豪勁前3場先發防禦率僅1.59，今天一夕暴漲，先發投5.1局、失8分都是責失分，防禦率上揚到4.43，也吞下首敗。

德保拉前一場才剛繳出完投勝，今天續繳強悍演出，共用117球先發投7.1局、失1分，送出11次三振，唯一失分是在第7局被陳俊秀敲出陽春砲，這場勝投進袋，本季6場先發已奪5勝0敗、防禦率1.96。