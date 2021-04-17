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日職／吳念庭敲1安、2保送 西武不敵軟銀
西武獅隊旅日台將吳念庭今天繼續先發出賽，面對軟銀隊，單場2打數敲出1支安打，另有2次保送，軟銀終場以7：1擊敗西武。
西武與軟銀今天進行3連戰第2戰，吳念庭擔任先發第5棒、一壘手，面對軟銀先發投手高橋礼，吳念庭第1打席在第2局敲出中間方向安打，第4局選到保送，第6局纏鬥8球又是保送上壘。
第8局面對後援投手泉圭輔，西武源田壯亮、中村剛也相繼敲出安打，吳念庭在得點圈打擊未能建功，鎖定第1球148公里直球出棒攻擊，形成游擊方向滾地球出局。
吳念庭此役2打數敲出1安打，加上2次保送，全場3次上壘，打擊率從賽前的2成68上升到2成79。
高橋礼先發6局、共用101球，只被敲出2安打，丟掉1分非責失分，唯一失分為第4局森友哉靠失誤上壘，吳念庭保送、愛斗安打形成滿壘，西川愛也以高飛犧牲打送回分數。
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