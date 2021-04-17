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中職／安打、打點倒數第二 悍將打擊教練仍有信心

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊高國輝。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊高國輝。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊目前戰績仍在競爭行列，不過截至今天賽前為止，團隊191安打、83分打點卻是倒數第二，僅優於墊底的味全龍隊，打擊教練羅根指出：「看一下我們這幾場的對手，都是各隊一級投手。」

悍將隊從4月7日開始，加上今天味全龍隊的布里悍，已連續8場對戰洋投。羅根舉例，近期對統一獅隊三戰都是洋投，也是去年奪冠陣容，不過其中有適時突破猛威爾，在前三局消耗他的用球數。

「不過這不是藉口。」羅根說：「還是要一樣去準備，做好該做的事，告訴選手要怎麼面對選手、提供資訊，維持自己的強項，特別是年輕選手，要專注在自己該做的。」

這段期間球隊打擊狀況確實不佳，打擊率2成20，敲出50支安打，高國輝、申皓瑋各7支最多，另外高國麟、林益全、林哲瑄各5支。

羅根有信心打者能夠找回狀態，他說：「就像打擊，有時要退出去打擊區，喘口氣再站回來，才能準備好再面對挑戰」。

悍將隊近期有張進德的歸隊，在打線上是一大助益，不過也出現蔣智賢、陳凱倫等傷兵問題，羅根說：「這也是最近棒次變動較大的原因，但也是為了後續做準備。」

富邦悍將隊打擊教練羅根賽前示範教學。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊打擊教練羅根賽前示範教學。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊張進德。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊張進德。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊林益全。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊林益全。記者余承翰／攝影

味全龍 富邦悍將

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