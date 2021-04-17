中職／安打、打點倒數第二 悍將打擊教練仍有信心

富邦悍將隊目前戰績仍在競爭行列，不過截至今天賽前為止，團隊191安打、83分打點卻是倒數第二，僅優於墊底的味全龍隊，打擊教練羅根指出：「看一下我們這幾場的對手，都是各隊一級投手。」

悍將隊從4月7日開始，加上今天味全龍隊的布里悍，已連續8場對戰洋投。羅根舉例，近期對統一獅隊三戰都是洋投，也是去年奪冠陣容，不過其中有適時突破猛威爾，在前三局消耗他的用球數。

「不過這不是藉口。」羅根說：「還是要一樣去準備，做好該做的事，告訴選手要怎麼面對選手、提供資訊，維持自己的強項，特別是年輕選手，要專注在自己該做的。」

這段期間球隊打擊狀況確實不佳，打擊率2成20，敲出50支安打，高國輝、申皓瑋各7支最多，另外高國麟、林益全、林哲瑄各5支。

羅根有信心打者能夠找回狀態，他說：「就像打擊，有時要退出去打擊區，喘口氣再站回來，才能準備好再面對挑戰」。