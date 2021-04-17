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中職／羅傑斯何時一軍亮相？助總盼越快越好
中信兄弟隊洋投戰力目前尚未到位，回歸的「美國隊長」羅傑斯正在隔離中，何時可以上場實戰？總教練林威助表示，「當然是希望越快越好」，但目前還是要看他在21天隔離、自主健康管理期間的調整狀況。
兄弟目前一軍洋投有德保拉、萊福力及加百利，僅上季拿下投手三冠王、年度MVP的德保拉依舊強悍，至今天出賽前已奪4勝0敗、防禦率2.12，萊福力昨天才剛以5.1局失3分開張本季首勝，防禦率仍高懸6.04，加百利則是0勝2敗、防禦率4.38。
兄弟一開季就因原本簽下的洋投歐尼爾「出關」後的體檢未過，決定找回羅傑斯，他已在9日抵台，正在隔離中，要到本月底才會結束14天隔離、7天自主健康管理程序。
林威助表示，羅傑斯何時可以實戰，「要看他一開始出來的調整狀況，如果沒辦法遠投，也不可能馬上牛棚。」現階段無法估算他在一軍亮相的日程，「目前比較困難，當然是越快越好，還是要看他21天的隔離，會不會讓他的體能掉得很快，如果還好當然進度快一點。」
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