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中職／李宗賢鼓勵莊韋恩卡位 拿江坤宇當範例

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊李宗賢。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊李宗賢。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將李宗賢今天回到老本行、2017年曾拿下金手套的三壘位置，雖然游擊位置被新秀莊韋恩占據，不過他不僅不吃醋，還拿中信兄弟隊江坤宇當例子，鼓勵莊韋恩：「不要當自己是年輕人。」

總教練洪一中表示，李宗賢原本就是三壘手，去年是因為沒游擊手，今年既然有莊韋恩，就讓李宗賢回去三壘，「就現有資源去運用，做比較好的選擇，莊韋恩速度快，守備範圍也很大」。

李宗賢上一次先發守三壘是2019年3月29日，賽前特別練習一下，他說：「這麼久以來第一次，前一場教練就有說會守其他位置，不會陌生，適應一下球速就好，在這裡也可以把守備氣氛戴起來。」

面對同是文化大學畢業的莊韋恩，李宗賢不吝給予指點，「他昨天有Nice Play，我在旁邊立刻拍手，也會跟他分析打者可能打的方向，他的動作不會讓人感覺像新人，也跟他說要像江坤宇一樣，不要當自己是年輕人」。

李宗賢 江坤宇 富邦悍將

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