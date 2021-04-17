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中職／林立失誤暴增 退出先發打線先冷靜一下

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
林立昨天單場發生2次失誤，提前在第3局就換下場。記者季相儒／攝影
林立昨天單場發生2次失誤，提前在第3局就換下場。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊內野手林立昨天守備連環發生狀況，3局即被換下場，今天也未排進先發打線，總教練曾豪駒表示，「讓他先下場休息一下、冷靜一下，先不要讓他壓力那麼大。」

林立昨天單場發生兩次失誤，先是第2局面對張志豪擊出的滾地球出現接球失誤，第3局周思齊打向三壘，這回林立輪到傳球出狀況，暴傳讓兄弟跑回2分，猿隊也在攻守交換後將他換下場；猿隊昨天以4：5不敵中信兄弟隊，結果論來看，林立的失誤對戰局影響極大。

猿隊昨天單場發生4次失誤，曾豪駒坦言，「昨天守備整體狀況是這20場出錯比較多的，選手難免有些狀況，像是阿立前10幾場都表現滿好的，昨天在守備上比較多狀況，讓他先下場休息，先冷靜一下，先不給他那麼大的壓力，在場邊重新再做一些訓練。」

林立去年整季發生25次失誤，加上25轟、22盜形成另類「大三元」，守備率僅0.917，本季守備狀況沒有起色，昨天追加2次失誤後，本季已出現5次失誤、守備率低到只剩0.884。

林立 曾豪駒 樂天桃猿

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