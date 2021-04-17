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中職／助總質疑吹了又用有何意義 對師傅由來很好奇

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。 記者季相儒／攝影
中信兄弟隊總教練林威助。 記者季相儒／攝影

中信兄弟隊總教練林威助屢次因止滑粉挺身，今天受訪再三強調：「不是不能用，而是不能用來擾亂打者。」對於新科止滑粉事件主角樂天桃猿賴鴻誠，「助總」除了質疑他「吹是吹了，但吹了又用（止滑粉）」，也好奇問起「賴師傅」的綽號由來。

林威助本季已經兩度因爲止滑粉發聲，先前是味全龍隊羅華韋，這次是賴鴻誠，今天再談止滑粉事件，他再三強調：「不是不能用，放在那邊就是要讓你用的，但是不能用擾亂打者的方式，那就比較危險。」

賴鴻誠不解，先前僅在國際賽被裁判提醒過，在中職那麼多年，不曾因為止滑粉起過爭議，現在卻成為問題；林威助認為，「不能說之前都這樣，為什麼現在不能，這在國際賽都會被警告。」

林威助表示，當時上場，是想和裁判了解，為何投球需要用到那麼多止滑粉，「聯盟是跟我說，若有疑慮，就和裁判反應，昨天看他丟球時確實粉有跑出來，我看到當然還是要去講。」

林威助也提到，昨天看賴鴻誠下場時和三壘審爭論，「在三壘氣勢滿好的」，還好奇起為何賴鴻誠的綽號叫「賴師傅」，納悶問「是哪個師傅？」球團人員現場向他解釋原因，還當場找了他的明星臉影片給「助總」看，獲得他認證「真的滿像的」。

賴鴻誠 林威助 樂天桃猿

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