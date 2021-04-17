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中職／曾總挺賴鴻誠 「讓選手在場上對決」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中職場上昨天又因止滑粉起爭議，樂天桃猿隊總教練曾豪今天談起此事也很無奈。 聯合報系資料照
中職場上昨天又因止滑粉起爭議，樂天桃猿隊總教練曾豪今天談起此事也很無奈。 聯合報系資料照

中職場上昨天又因止滑粉起爭議，樂天桃猿隊總教練曾豪今天談起此事也很無奈，「如果沒有違規，打者、裁判沒有太去在意，我是覺得那就不用在那邊大喊、影響投手。」

中信兄弟昨天以5：4擊敗猿隊，猿隊投手賴鴻誠在第7局登板，兄弟總教練林威助在場邊提醒粉用太多，而他本人不甘示弱，刻意對著手上的粉大吹特吹，賽後賴鴻誠也在Instagram貼出吹粉的影片，留言「我很努力了」。

曾豪駒強調，「有些投手手汗的狀況就比較多，止滑粉幫他止滑，他也有把粉吹掉，還是會有多的殘留，規則上比較沒有牴觸到，但可能對方比較多意見。」他表示，這類問題應該取決於裁判，若裁判覺得沒有問題，「我覺得還是讓選手在場上對決」。

曾豪駒表示，球員時期也曾遇過止滑粉用比較多的投手，「其實現在投手還比較少，以前更誇張。」他笑說：「以前就沒有發生這種事情，可能我看得比較少吧！」

賴鴻誠昨天賽後在社群網站上抒發心情，曾豪駒認為，「選手當然會有情緒，在場上不要受影響就好，其他無所謂。」

賴鴻誠昨天在爭議中仍繳出1.1局、無失分，本季累積出賽11場、10局，只被敲出5安打、丟掉1分非責失分，防禦率仍是0。

賴鴻誠 曾豪駒 樂天桃猿

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