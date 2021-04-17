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中職／王維中局數漸增 葉總：先發不會太遠

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
葉君璋期望王維中扛起先發缺口，後續慢慢拉長局數。 聯合報系資料照
葉君璋期望王維中扛起先發缺口，後續慢慢拉長局數。 聯合報系資料照

味全龍隊「龍王」王維中今天預計登板中繼，用球數控制在40球以內，隨著布里悍即將離隊，總教練葉君璋期望王維中扛起缺口，後續慢慢拉長局數，「距離先發應該不會太遠」。

王維中今年開季第一場先發後出現手腕傷勢，直到4月14日重新復出，中繼1局，葉君璋表示，目前看起來狀況不錯，投完後沒有出現不舒服，現在布里悍要離開，期待補上先發。

加上現有的鋼龍、徐若熙、林子昱，配合賽程安排，葉君璋認為先發輪值應不會有太大問題，而布里悍離開後，也可以把伍鐸拉上一軍。

徐若熙傷後歸隊的首戰也在14日，僅投3.2局退場，還未到先發投手的5局標準，葉君璋表示，畢竟傷後剛歸隊，接下來會正常出賽，「絕對不會投到100顆，正常就是每場75顆」。

味全龍隊今年本土先發投手不少，但是目前唯一投滿5局的只有林子昱，牛棚相對吃緊，葉君璋表示，關鍵不是先發投手，而是少了森榮鴻、羅嘉仁，沒人可換才是原因，加上王維中投1場就受傷，若是正常出賽，結果會不同。

葉君璋 王維中 布里悍

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