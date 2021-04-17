中職／不要起爭議 賴鴻誠談止滑粉事件有不解

中職昨天比賽場上再因止滑粉起爭議，事主賴鴻誠今天表示，「我是覺得，如果裁判和打者沒有受影響，不必要有太多爭議。」他也不解打職棒這麼多年，竟在這時被點出止滑粉使用有問題。

中信兄弟隊昨天以5：4擊敗樂天桃猿隊，猿隊投手賴鴻誠在第7局登板，兄弟總教練林威助在場邊提醒粉用太多，而他本人不甘示弱，刻意對著手上的粉大吹特吹，7局結束時也與三壘審張展榮發生爭執，投手教練許銘傑趕緊上前拉開，賽後賴鴻誠也在Instagram貼出吹粉的影片，留言「我很努力了」。

賴鴻誠表示，先前在洲際比賽時，林威助就曾和自家總教練曾豪駒提過，他的止滑粉使用過多問題，加上先前有羅華韋的案例，因此昨天看到林威助上來，就知道是要討論止滑粉的問題。

賴鴻誠指出，「手汗流比較多才會這樣用粉，並不是因為想讓打者看不清楚，有那個東西（止滑粉）在，我就是去使用它，如果我是要挑釁，應該不是只抹在手上，也不是只抹這些量。」

賴鴻誠表示，自己在中職已有一段時間，過去從未遇過這類事情，林威助球員時期也曾對決過，當時也沒掀起爭議，「不知道為什麼現在呈現出來，他對這個比較在意。」

「我該做的、教練好意的提醒，我就是盡可能做好。」賴鴻誠表示，「如果說粉用太多，對打者有危險性，反過來說，如果我不用多才是危險性吧！」話鋒一轉，他也說：「很感謝他啦！和我分享日本比較不一樣的文化，我就是在投手丘做好我該做的事情。」

林威助對各隊投手止滑粉使用特別關注，3月19日面對味全龍隊時，就曾上場關切龍隊投手羅華韋使用過多止滑粉，龍隊教頭葉君璋為此不滿，隔空對助總開嗆，當時就曾引起話題。