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中職／布里悍離台前專對悍將？葉總：只有2場

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋表示，布里悍最後3場先發可能只會有2場對戰富邦，避免密集交手。 聯合報系資料照
味全龍總教練葉君璋表示，布里悍最後3場先發可能只會有2場對戰富邦，避免密集交手。 聯合報系資料照

味全龍隊洋投布里悍即將轉戰韓職，離台進入倒數，今起只剩最後3場先發，照正常輪值全都會對上富邦悍將隊，悍將隊打擊教練羅根有所準備，不過龍隊總教練葉君璋表示：「可能只有2場會對富邦。」

布里悍今年加入味全龍隊，出賽5場拿下3勝1敗，防禦率僅0.63，日前傳出韓職前東家英雄隊招攬成功，雙方簽下年薪48萬美元、總額53萬美元的合約。

布里悍在龍隊只會投到4月底，預計剩下3場先發，照正常輪值剛好都對上悍將隊，不過葉君璋表示，投手教練考慮，只會讓他對上2次悍將隊，避免在短時間內重複交手同一隊伍，不過至於哪幾場仍未定。

洋投即將少一人，龍隊已開始鎖定補強人選，葉君璋表示，因為疫情關係，洋將來台不容易，「要確定找到好的，至少我們現在有伍鐸，壓力小一點，沒那麼急」。

布里悍今年面對悍將隊2場都奪勝，對戰防禦率僅0.71，悍將隊接下來還會密集對戰，打擊教練羅根表示：「每場都會研究他的近況，看影片、調查配球，重點還是提醒選手，自己的打擊不要亂掉。」

布里悍 葉君璋 韓職

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