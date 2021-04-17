日職／田中將大回歸首戰挨2轟 跨季28連勝中斷

田中將大回歸樂天金鷲隊的初登板，遭火腿隊中田翔、石井一成兩發全壘打狙擊，先發5局失3分的表現吞下敗投，中斷跨季28連勝的紀錄，也是相隔3163日再次在日職吞下敗投，樂天隊以1：4敗給火腿隊。

自2013年11月3日「日本一」系列賽第7戰以來，田中將大相隔2722日再次在日職登板，開局用三振、滾地出局很快抓到2個出局數，但接下來對近藤健介投出保送，面對中田翔一顆偏紅中的154公里速球被敲出兩分砲。

2局面對首名打者石井一成，田中將大又被敲出陽春砲，田中上一次一場比賽被敲出2轟已是2013年7月26日對戰羅德隊時，生涯176場出賽也僅第12次出現。

不過接下來直到退場，田中將大只被再敲出1支安打，75球投完5局，被敲4支安打，另有5次三振、1次四壞保送，丟掉3分承擔敗投。

田中將大的連勝從火腿隊開始也因火腿隊結束，他從2012年8月26日對火腿隊之戰開始，加上2013年單季24連勝，這段28連勝之旅到今天完結，日職生涯百勝還要再等等。