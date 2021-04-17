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棒球／第二屆天使盃開打 陳其邁、郭泓志來加油

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
第二屆「天使盃」棒球體驗賽今天在岡山簡易棒球場熱鬧開打。記者徐白櫻／攝影
第二屆「天使盃」棒球體驗賽今天在岡山簡易棒球場熱鬧開打。記者徐白櫻／攝影

專為身障孩子舉辦的「天使盃」棒球體驗賽邁入第二屆，今天上午，高雄市長陳其邁參加開幕式，前旅美球星郭泓志也到場參賽球員加油打氣，勉勵這群身障孩子勇敢逐夢。

第一屆天使盃棒球體驗賽2年前在高雄立德棒球場舉辦，因疫情關係，第二屆球賽延至今天在岡山簡易棒球場舉辦，仁武特教學校、成功特教學校、楠梓特殊學校、高雄特教學校、希望小太陽、勇敢小超人等隊參賽，岡山壽天國小棒球隊也參與。

市長陳其邁擔任開幕擊球嘉賓，他表示，感謝中華民國身障棒壘協會、大崗山國際青年商會等單位熱情贊助，希望多舉辦此類活動，市府定會大力支持。

主辦單位說，秉持「每個孩子都是天使」理念舉辦賽事，讓身障孩子能在安全且專業的場地打棒球。

高雄市長陳其邁參加天使盃棒球體驗賽，下場打球。圖／市府提供
高雄市長陳其邁參加天使盃棒球體驗賽，下場打球。圖／市府提供
前旅美球星郭泓志也來球場替球員加油打氣，送簽名球給小球員留念。記者徐白櫻／攝影
前旅美球星郭泓志也來球場替球員加油打氣，送簽名球給小球員留念。記者徐白櫻／攝影

棒球 天使 郭泓志

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