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中職／布里悍剩餘3戰都投悍將 洪總發牢騷、高國輝期待
味全龍洋投布里悍（Jake Brigham）日前遭韓職老東家培證英雄挖角，預計5月初離開台灣，按照味全先發投1休4輪值，布里悍剩餘3場先發將全數對上富邦悍將，讓總教練洪一中感到苦惱，不過對於悍將主砲高國輝來說，他表示相當期待與布里悍對決。
本季布里悍先發登板5場，拿下3勝1負、防禦率僅有0.63的鬼神成績，而獲得3勝當中有2勝來自悍將，對戰防禦率0.71、WHIP值0.79，堪稱悍將殺手。
但不是只有布里悍，富邦悍將自7日對陣統一獅布雷克(Brock Dykxhoorn)後，已經連續7場面對洋投，期間悍將僅有3勝4負戰績，也將聯盟第一寶座讓出，如今再度遭遇「天敵」布里悍，讓悍將總教練洪一中感到相當苦手，忍不住發起牢騷，「怎麼最近別隊都常洋投對我們呢？」
相較於洪一中，悍將主砲高國輝倒是很享受與布里悍正面交鋒，根據《自由時報》報導，高國輝指出，很難得打到韓職現役洋投的球，要想辦法攻克對方，以拿下1場勝利為目標。
高國輝與布里悍交手過三個打數，不僅沒有出現安打外還苦吞2K，高國輝認為，布里悍球速與控球兼具，變化球也很拿手，投球型態類似前統一洋投羅里奇（Josh Roenicke），而關於布里悍將返回韓職效力，高國輝也指出，如徐若熙、古林睿煬等本土好手，只要維持身手且身體健康，也有機會去國外嘗試。
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