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中職／浮誇吹粉舉動引助總關切 賴鴻誠自嘲：我很努力了

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿賴鴻誠在7局上被中信兄弟總教練林威助反映滑石粉疑似過多。 記者季相儒／攝影
樂天桃猿賴鴻誠在7局上被中信兄弟總教練林威助反映滑石粉疑似過多。 記者季相儒／攝影

昨(16)日中信兄弟與樂天桃園之戰出現有趣一幕，樂天桃猿投手賴鴻誠後援登板，在投手丘上以浮誇動作吹散沾滿白粉的手，再度引起曾因抗議對手止滑粉使用過度的中信總教練林威助上場觀切。

7局上中信以5比3領先，樂天推出後援投手賴鴻誠登板，面對陳子豪投出第1顆球後，立刻拿起止滑粉沾滿左手，再拼命將手中白粉吹散，似乎是針對先前因止滑粉有過爭議的林威助而來。

隨後2出局一壘有人，林威助也因止滑粉問題上場關切情況，但賴鴻誠並未受到影響，讓詹子賢擊出內野高飛球後結束半局，但賴鴻誠走回休息室途中，仍與三壘審有段言語交換，最終由樂天投手教練許銘傑出面緩頰才未讓衝突鬧大，而賽後賴鴻誠也在個人IG擷取吹氣片段，自嘲寫下，「我很努力了」

這怪異動作自然引起球迷討論，像是有網友留言「好像在炸雞排」、「雞排裹這麼多粉我會生氣啊！」、「樂天投手又多一個搞笑咖了」等評論。

不過賴鴻誠誇張吹氣行徑，也引起球迷熱烈討論，「這手是要炸雞排嗎」、「開嘲諷~我喜歡」、「他的粉一直都用很多」、「哈哈哈吹得真陶醉」。

中信 雞排 Instagram

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