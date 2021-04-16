中職／許基宏快腿追上林泓育 王威晨：以為會傳球

中信兄弟隊先發投手萊福力5.1局失3分的表現，幫助球隊以5：4擊敗樂天桃猿隊，一壘手許基宏在8局下追到林泓育、擋住追平分也很關鍵，三壘手王威晨原本已準備好夾殺，「但是他有追到胖哥」。

萊福力今天前2局有些不穩，4局更被林泓育敲出陽春砲，但仍吃完該有局數，收下本季首勝，總教練林威助表示：「有比較穩，但還不是原本的萊福力，壓制力、角度還有差。」

萊福力表示，這幾年造訪桃園球場都覺得不好投，因為猿隊是支強勁的隊伍，尤其被林泓育敲出全壘打那球其實投得已經很好，「常有人問我比賽用球的問題，就算球不彈，還是有打者能敲出全壘打，林泓育就是我會說出的一個名字」。

王威晨在4局的安打帶有2分打點，再加上3、4局有3分靠對手失誤拿下，早早拿下5分，王威晨表示：「球隊近期打得其實不錯，但常常找手套，棒球就是這樣，今天幸運的是那2局得分有把握住，不然後面他們又追上來。」

兄弟帶著2分領先進入8局下，猿隊郭嚴文安打先追1分，接著邱丹敲出一壘滾地，只見許基宏接到球後，朝著人在本壘、三壘間的林泓育跑去，最後從背後追上觸殺。

擔任三壘手的王威晨解釋，當下許基宏是先往本壘移動，將林泓育逼往三壘後再觸殺，「這是很正常的play，不過我原本以為他會傳過來，都準備好了，但是他追到胖哥」。