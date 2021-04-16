中職 兄弟1分險勝桃猿 萊福力奪本季首勝
樂天桃猿今天在桃園主場迎戰來訪的中信兄弟，樂天桃猿今天派出洋投霸林爵對上中信兄弟的洋投萊福力。樂天桃猿在2局下靠著林承飛在滿壘時擊出右外野方向高飛犧牲打，先馳得點。3局上中信兄弟靠著樂天桃猿三壘手林立的傳球失誤，二三壘上跑者回本壘得分，攻下兩分反超，4局上中信兄弟王威晨擊出2分打點安打，隨後樂天桃猿二壘手郭嚴文守備失誤，中信兄弟再攻下1分。6局下樂天桃猿林泓育擊出中外野方向一壘安打，帶有一分打點。8局下郭嚴文擊出右外野方向一壘安打，帶有一分打點，比數追到一分差。樂天桃猿先發投手霸林爵主投3.1局失5分（3分非自責分）吞下敗投，中信兄弟先發投手萊福力主投5.1局失3分奪下本季首勝，終場中信兄弟以5：4擊敗地主樂天桃猿。
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