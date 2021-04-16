中職 兄弟1分險勝桃猿 萊福力奪本季首勝

樂天桃猿今天在桃園主場迎戰來訪的中信兄弟，樂天桃猿今天派出洋投霸林爵對上中信兄弟的洋投萊福力。樂天桃猿在2局下靠著林承飛在滿壘時擊出右外野方向高飛犧牲打，先馳得點。3局上中信兄弟靠著樂天桃猿三壘手林立的傳球失誤，二三壘上跑者回本壘得分，攻下兩分反超，4局上中信兄弟王威晨擊出2分打點安打，隨後樂天桃猿二壘手郭嚴文守備失誤，中信兄弟再攻下1分。6局下樂天桃猿林泓育擊出中外野方向一壘安打，帶有一分打點。8局下郭嚴文擊出右外野方向一壘安打，帶有一分打點，比數追到一分差。樂天桃猿先發投手霸林爵主投3.1局失5分（3分非自責分）吞下敗投，中信兄弟先發投手萊福力主投5.1局失3分奪下本季首勝，終場中信兄弟以5：4擊敗地主樂天桃猿。 中信兄弟先發投手萊福力主投5.1局失3分奪下本季首勝。記者季相儒／攝影 9局下中信兄弟派出李振昌關門成功，李振昌生涯50救援成功達成。記者季相儒／攝影 終場中信兄弟以5：4擊敗地主樂天桃猿。記者季相儒／攝影 8局下三壘上樂天桃猿跑者林泓育在三壘與本壘間被中信兄弟一壘手許基宏觸殺出局。記者季相儒／攝影 樂天桃猿賴鴻誠在7局上結束後和三壘審爭執，被教練拉開。記者季相儒／攝影 樂天桃猿賴鴻誠在7局上被中信兄弟總教練林威助反映滑石粉疑似過多。記者季相儒／攝影 樂天桃猿賴鴻誠在7局上結束後和三壘審爭執。記者季相儒／攝影