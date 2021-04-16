中職／止滑粉再爆爭議 林威助指賴鴻誠手背也有粉
中信兄弟隊今晚與樂天桃猿隊之戰，又爆出止滑粉爭議，7局上賴鴻誠投球時，兄弟總教練林威助上場抗議止滑粉使用，遭到警告的賴鴻誠退場時，還與三壘審發生口角衝突。
兄弟今晚以5：4擊敗猿隊，不過戰局在7局上出現爭執，林威助認為賴鴻誠止滑粉使用方式不當，向主審反應，猿隊總教練曾豪駒也上場了解狀況，賴鴻誠雖然順利投完該局，不過退場時與三壘審出現激烈爭執，投手教練許銘傑趕緊上場隔開兩人。
林威助賽後解釋，賴鴻誠的止滑粉使用太多，「手掌心、手背都有」，雖然有吹的動作，但掌心還是有粉，看捕手接球噴出一堆粉就知道，「站在保護球員的立場，還是要上去反應」。
林威助對於投手使用止滑粉十分關注，今年3月19日兄弟對上味全龍隊時，就曾因羅華韋使用止滑粉的方式上場抗議，當時也引起龍隊教頭葉君璋不滿。
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