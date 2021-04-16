中職／猿隊4次「誤」事 兄弟攻頂

樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場對戰中信兄弟隊，有止滑粉爭執、有重量級賽跑，猿隊4次失誤造成重傷害，兄弟最終以5：4拿下勝利，與統一獅隊並列戰績第一。

猿隊今天賽前團隊12次失誤，是中職5隊最少，沒想到今晚一場比賽多了4次失誤，三壘手林立先在2局上有一次失誤，3局上又出現傳球失誤，二、三壘跑者都回到本壘，4局上二壘手郭嚴文先漏接滾地球，傳一壘也傳偏，連續2失誤讓二壘跑者得分。

兄弟今天打下的5分裡面只有2分是打點，4局上王威晨在二、三壘有人時，適時敲出安打，王威晨今天總計5打數2安打，貢獻2分打點。

止滑粉再次成為爭執點，7局上猿隊賴鴻誠登板，抓到3個出局數中間只投出1次保送，不過兩隊總教練都分別上場，兄弟教頭林威助先上來抗議投手止滑粉使用，猿隊總教練曾豪駒也上來了解狀況，當事人賴鴻誠把手中止滑粉吹了又吹。

8局下猿隊反攻，看到兩位「重量級」球員展現腳程，林泓育在一壘有人時敲出右外野安打，快腿跑上二壘，下一棒郭嚴文安打，送回三壘跑者，林泓育也推進到三壘，隨後邱丹敲出一壘滾地，只見兄弟一壘手許基宏持球衝到三壘，觸殺離壘過遠的林泓育。

兄弟先發投手萊福力5.1局被敲6支安打，丟掉3分，本季第5場先發終於收下勝投，也是繼德保拉後，兄弟第二位有勝投進帳的洋投。