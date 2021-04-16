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日職／西武台灣水果日 吳念庭先發3打數沒有安打

中央社 / 台北16日電
吳念庭宣傳台灣水果。 擷圖自畫面
吳念庭宣傳台灣水果。 擷圖自畫面

日本職棒西武獅隊今天在西武巨蛋與軟銀隊交手的賽事，是「超甜台灣水果日」，吳念庭先發3打數沒有敲出安打，不過西武靠著森友哉敲超前轟，以2比1擊敗軟銀。

西武的台灣水果日主題活動，推廣鳳梨、香蕉、芒果等台灣水果，台灣好手吳念庭擔任代言人拍攝宣傳影片，現場只要跟吳念庭首轟出爐及台灣水果的背板合照，並上傳至個人Twitter、Instagram，就有機會抽獎。

吳念庭今天先發打第5棒、擔任一壘手，1局下遭到三振，4局下擊出一壘方向滾地球出局，6局下擊出游擊飛球出局。總計吳念庭3打數沒有敲出安打，目前出賽13場、打擊率2成68、打點12分。

軟銀1局上靠著賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲陽春全壘打，攻下1分；不過1局下西武的若林樂人敲二壘安打後，透過隊友推進及投手暴投，跑回追平分；6局下森友哉敲出超前陽春砲，終場西武就以2比1險勝軟銀。

此戰雙方先發投手皆展現壓制力，西武的高橋光成用107球投7局，被敲3支安打，投3次保送、3次三振，僅失1分奪下勝投；軟銀的石川柊太則是用109球投7.2局，被敲4支安打，投2次保送、6次三振，失2分吞敗。

西武獅 軟銀

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