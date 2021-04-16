中職／太強！泰迪跟進好投 獅隊3洋投都已繳完投勝

統一獅隊今天以5：1擊敗富邦悍將隊，站上龍頭寶座，洋投泰迪先發9局、失1分，獅隊打到第23場比賽，3名洋投都已經投過9局完投勝起跳的比賽，強悍的洋投戰力展露無遺。

泰迪、布雷克、猛威爾都是在去年下半季來台助拳，3人在總冠軍賽爆氣演出，幫助獅隊撂倒中信兄弟隊，在1勝3敗絕對逆勢中以3連勝收尾，拿下隊史第10座總冠軍，獅隊在球季結束後就積極洽談續約，順利將3人留在陣中。

冠軍獅3洋投有多猛？猛威爾在4月2日面對味全龍隊一役，以142球演出無安打比賽，成為中職例行賽史上第10人，也是史上用球數最高的無安打比賽。

布雷克在4月14日面對悍將隊，演出9局完封勝，只被敲出1安打，且緊接著就出現雙殺打，締造史上第4次27打席結束的9局比賽。

今天輪到泰迪跟進好投，苦主又是悍將隊，先發9局、失1分，只被敲出5安打，送出10次三振，拿下中職生涯首場完投勝。

獅隊3洋投本季已經各留下1場完投勝，其他4隊洋投的完投賽事，僅有兄弟隊德保拉4月10日的9局失1分完投勝，苦主為獅隊，悍將隊羅力在4月14日一役則是8局、失3分（責失2分）完投敗。