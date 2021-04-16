快訊

美公布匯率報告 我達到被貼「匯率操縱國」標籤門檻

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／錯過界外接殺變4分大局 悍將1局爆慘輸獅隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
獅隊陳傑憲3分打點，獲MVP。 報系資料照
獅隊陳傑憲3分打點，獲MVP。 報系資料照

富邦悍將隊捕手林宥穎沒接進手套的界外飛球，讓陳仕朋前6局的好投成空，統一獅隊第7局大難不死，反倒靠陳傑憲三壘打、蘇智傑一壘打掃回4分，終場以5：1贏球，洋投泰迪演出9局完投勝，只被敲出5安打，狂飆10次三振。

獅隊第3局由蘇智傑的二壘打先馳得點，悍將隊則在6局回應，林哲瑄敲出二壘打加上暴投進占三壘，高國輝敲安、帶有1分打點，不僅送回悍將隊的追平分，他也進帳本季第17分打點、繼續在打點榜領先。

陳仕朋前6局僅失1分，好投在第7局崩盤，兩人出局後面對林祖傑，一記有機會界外接殺的球，林宥穎未能接進手套，最終形成保送，林靖凱再敲二壘打後，悍將隊換上曾峻岳接替，他的第1球砸在郭峻偉身上，第2球被陳傑憲敲出三壘打、一棒帶有3分打點，蘇智傑再敲安打、追加1分。

曾峻岳只投4球、面對3人次，沒解決任何人就退場，獅隊在這局攻下4分底定勝果，陳仕朋先發6.2局、失3分，送出生涯單場新高的8K，只能承擔敗投。

泰迪先發9局，只被敲出5安打、失1分，送出10K，拿下本季第3勝，加上4月2日猛威爾（無安打比賽）、4月14日布雷克（1安打完封勝），獅隊3洋投本季都已有9局完投勝進袋，洋將戰力超強悍。

陳仕朋 蘇智傑

延伸閱讀

中職／先發場數平左投紀錄 王溢正3.2局遭猛獅打爆

中職／洪總帶頭「「悍」衛分數 陳仕朋好投回報

中職／洪總讚表現完美 陳仕朋勝投入袋鬆口氣

中職／陳仕朋7局無失分奪勝 中止對戰兄弟6連敗

相關新聞

中職／錯過界外接殺變4分大局 悍將1局爆慘輸獅隊

富邦悍將隊捕手林宥穎沒接進手套的界外飛球，讓陳仕朋前6局的好投成空，統一獅隊第7局大難不死，反倒靠陳傑憲三壘打、蘇智傑一...

中職／暴力猿去哪了？朱育賢有不同見解

朱育賢昨天開轟後，樂天桃猿隊團隊全壘打累積到6發，仍是五隊最低，不過戰績只落後龍頭0.5場，就如朱育賢說的：「贏球比較重...

中職／張閔勛專屬黃子鵬？曾豪駒：可考慮

樂天桃猿隊因廖健富肩膀發炎無法傳球，將張閔勛升上一軍，也意外造就昨天與投手黃子鵬搭擋的一場完投完封比賽，會不會成為專屬投...

中職／看1場少1場 布里悍17日先發又刷富邦勝投？

味全龍隊超強洋投布里悍確定返回韓職，將在台灣待到4月底，明天繼續披掛上陣出戰富邦悍將隊，與左投邦威同場交鋒。

中職／德保拉獨撐兄弟洋投戰力 加百利投球角度要改

中信兄弟隊今年洋投僅德保拉夠水準，加百利及今天先發的萊福力勝投都還沒開張，總教練林威助表示，加百利投球需要調整角度，不讓...

中職／洋投好不好都有煩惱 味全龍陷入兩難局面

味全龍33歲美國籍洋投布里悍(Jake Brigham)，本季表現威風八面，防禦率0.63暫居全聯盟榜首，每局被上壘率(WHIP)是亮眼的0.87，先發5場拿下3勝1敗，得點圈被打擊率僅0.174，儼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。