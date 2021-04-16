中職／錯過界外接殺變4分大局 悍將1局爆慘輸獅隊

富邦悍將隊捕手林宥穎沒接進手套的界外飛球，讓陳仕朋前6局的好投成空，統一獅隊第7局大難不死，反倒靠陳傑憲三壘打、蘇智傑一壘打掃回4分，終場以5：1贏球，洋投泰迪演出9局完投勝，只被敲出5安打，狂飆10次三振。

獅隊第3局由蘇智傑的二壘打先馳得點，悍將隊則在6局回應，林哲瑄敲出二壘打加上暴投進占三壘，高國輝敲安、帶有1分打點，不僅送回悍將隊的追平分，他也進帳本季第17分打點、繼續在打點榜領先。

陳仕朋前6局僅失1分，好投在第7局崩盤，兩人出局後面對林祖傑，一記有機會界外接殺的球，林宥穎未能接進手套，最終形成保送，林靖凱再敲二壘打後，悍將隊換上曾峻岳接替，他的第1球砸在郭峻偉身上，第2球被陳傑憲敲出三壘打、一棒帶有3分打點，蘇智傑再敲安打、追加1分。

曾峻岳只投4球、面對3人次，沒解決任何人就退場，獅隊在這局攻下4分底定勝果，陳仕朋先發6.2局、失3分，送出生涯單場新高的8K，只能承擔敗投。

泰迪先發9局，只被敲出5安打、失1分，送出10K，拿下本季第3勝，加上4月2日猛威爾（無安打比賽）、4月14日布雷克（1安打完封勝），獅隊3洋投本季都已有9局完投勝進袋，洋將戰力超強悍。