小學棒球隊面臨解散小二女「小不點」上場 網友看到泛淚

運動YouTube頻道「WeAre」，於今天上傳一段感人的影片，並寫上：

面臨招募不到球員可能解散的危機

這次比賽連國小二年級的小不點張羽絜也上場

希望大家可以多多幫忙她們 讓小妹妹繼續有球可以打