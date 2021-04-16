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小學棒球隊面臨解散小二女「小不點」上場 網友看到泛淚

聯合新聞網 / 綜合報導
國小二年級的小不點張羽絜也上場。 截圖自畫面
國小二年級的小不點張羽絜也上場。 截圖自畫面

運動YouTube頻道「WeAre」，於今天上傳一段感人的影片，並寫上：

今年國小女棒聯賽拿下第二名的埔頂國小

面臨招募不到球員可能解散的危機

這次比賽連國小二年級的小不點張羽絜也上場

希望大家可以多多幫忙她們 讓小妹妹繼續有球可以打

網友看到紛紛留言支持，「欸不是，看到泛淚是正常的嗎」、「看到台灣棒球整體環境的希望，謝謝剪輯，很有愛」，期待有心人一起來支持台灣基層棒球。

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