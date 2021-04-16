快訊

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／德保拉獨撐兄弟洋投戰力 加百利投球角度要改

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊總教練林威助。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今年洋投僅德保拉夠水準，加百利及今天先發的萊福力勝投都還沒開張，總教練林威助表示，加百利投球需要調整角度，不讓打者太好掌握。

加百利最近一次先發在14日，5局被敲7支安打，包括2轟，丟掉3分，本季出賽6場，5場先發中僅3場投到5局，戰績0勝2敗，防禦率4.38。

林威助表示，已經請投手教練林恩宇溝通，要有更大的投球角度才能壓制打者，目前投球角度較容易對上打者揮擊軌道，形成安打甚至長打的機率高。

林威助提出改變出手點或是踩踏投手板步伐的調整，不過他也補充，投手要調整出手點不容易，「或許移動一點點，感覺上就差很多」。

兄弟雖擁有4勝的德保拉，不過其他勝投都由本土投手包辦，最多的是鄭凱文與蔡齊哲的3勝，洋投戰力需要提升，不過羅傑斯、測試洋將高野圭佑仍在隔離中，新洋投格里斯（Evan Grills）仍在處理來台作業中。

林威助 德保拉

延伸閱讀

中職／雷射針灸+西醫 陳家駒升一軍比預期快

中職／解密徐若熙速球尾勁 林威助：受益於日式投球機制

中職／林威助提出挑戰遭駁回 楊清瓏回應了

中職／漏球？妨礙守備？洪總鷹眼看分明

相關新聞

中職／暴力猿去哪了？朱育賢有不同見解

朱育賢昨天開轟後，樂天桃猿隊團隊全壘打累積到6發，仍是五隊最低，不過戰績只落後龍頭0.5場，就如朱育賢說的：「贏球比較重...

中職／張閔勛專屬黃子鵬？曾豪駒：可考慮

樂天桃猿隊因廖健富肩膀發炎無法傳球，將張閔勛升上一軍，也意外造就昨天與投手黃子鵬搭擋的一場完投完封比賽，會不會成為專屬投...

中職／看1場少1場 布里悍17日先發又刷富邦勝投？

味全龍隊超強洋投布里悍確定返回韓職，將在台灣待到4月底，明天繼續披掛上陣出戰富邦悍將隊，與左投邦威同場交鋒。

中職／德保拉獨撐兄弟洋投戰力 加百利投球角度要改

中信兄弟隊今年洋投僅德保拉夠水準，加百利及今天先發的萊福力勝投都還沒開張，總教練林威助表示，加百利投球需要調整角度，不讓...

中職／洋投好不好都有煩惱 味全龍陷入兩難局面

味全龍33歲美國籍洋投布里悍(Jake Brigham)，本季表現威風八面，防禦率0.63暫居全聯盟榜首，每局被上壘率(WHIP)是亮眼的0.87，先發5場拿下3勝1敗，得點圈被打擊率僅0.174，儼

日職／先發投手開季從未被KO 阪神球員歸功陳偉殷

去年休賽季大力補強的阪神虎，目前打出13勝4負暫居中央聯盟第一，先發投手群表現自然功不可沒，已完成連續17場比賽沒有被KO、至少投滿5局的驚人紀錄，日媒《daily》報導，身為輪值要員的秋山拓巳也對此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。