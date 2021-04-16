中職／德保拉獨撐兄弟洋投戰力 加百利投球角度要改

中信兄弟隊今年洋投僅德保拉夠水準，加百利及今天先發的萊福力勝投都還沒開張，總教練林威助表示，加百利投球需要調整角度，不讓打者太好掌握。

加百利最近一次先發在14日，5局被敲7支安打，包括2轟，丟掉3分，本季出賽6場，5場先發中僅3場投到5局，戰績0勝2敗，防禦率4.38。

林威助表示，已經請投手教練林恩宇溝通，要有更大的投球角度才能壓制打者，目前投球角度較容易對上打者揮擊軌道，形成安打甚至長打的機率高。

林威助提出改變出手點或是踩踏投手板步伐的調整，不過他也補充，投手要調整出手點不容易，「或許移動一點點，感覺上就差很多」。

兄弟雖擁有4勝的德保拉，不過其他勝投都由本土投手包辦，最多的是鄭凱文與蔡齊哲的3勝，洋投戰力需要提升，不過羅傑斯、測試洋將高野圭佑仍在隔離中，新洋投格里斯（Evan Grills）仍在處理來台作業中。