中職／張閔勛專屬黃子鵬？曾豪駒：可考慮

樂天桃猿隊因廖健富肩膀發炎無法傳球，將張閔勛升上一軍，也意外造就昨天與投手黃子鵬搭擋的一場完投完封比賽，會不會成為專屬投捕搭擋？總教練曾豪駒說：「可以考慮。」

張閔勛與黃子鵬大學時就是投捕搭擋，昨天黃子鵬投出生涯首次完投完封勝，搭配的就是13日才升上一軍的張閔勛，曾豪駒認為，兩人搭配有默契，昨天好球率高加上對手積極揮棒，導致節奏掌握得不錯，「張閔勛很認真，想把這個位置做好」。

張閔勛過去一度因傳球出問題，增加外野守位，但最終仍回到本行，他也一直抱持重新當捕手的期待，「之前有失敗過，劉家豪教練、二軍的許躍騰教練都給很多鼓勵」。

昨晚敲出2安都是長打，不過張閔勛說自己不會放在心上，「比較在意守備，攻擊有貢獻是最好，不過今年換球之後，得分不容易，防守也相對更重要，要努力幫球隊守下每一分」。