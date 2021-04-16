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中職／暴力猿去哪了？朱育賢有不同見解
朱育賢昨天開轟後，樂天桃猿隊團隊全壘打累積到6發，仍是五隊最低，不過戰績只落後龍頭0.5場，就如朱育賢說的：「贏球比較重要。」
樂天今年打完19場敲出6轟，去年前19場卻是轟出傲視全聯盟的32轟，對比之下差異不小，總教練曾豪駒表示：「整體打擊感覺是不錯，全壘打能帶給對方直接傷害，安打則需要連貫，近期長打有漸漸出現。」
雖然比賽用球恢復係數調降，不過全壘打跟其他球隊有差距，曾豪駒認為還是會加以檢視，差在什麼地方，「看看是不是揮棒速度變慢或是投手強度增加」。
朱育賢是明顯案例，去年個人出賽7場敲出7轟，今年出賽第7場才敲出首轟，曾豪駒表示，近期有修改揮棒軌跡，或許是因此有好效果。
朱育賢則說：「之前棒子太倒，看得到好的擊球點，但揮擊差一點，改一下揮棒的角度，讓打到球更扎實，才能更好去面對投手的直球、變化球。」至於球彈不彈不會想太多，「把球打扎實，全壘打是最好結果」。
目前猿隊全壘打數墊底，少了點以往「暴力猿」的風格，朱育賢說：「贏球比較重要吧。」他認為在大局時打者有串連，才能幫助贏球，「輸球即使那一場打5、6支全壘打也沒什麼意義。」
「比賽是比一整年。」朱育賢說：「或許結束我們是團隊全壘打最多也不一定，不要被數字影響，把心態保持好，幫助球隊，這我覺得比較重要。」
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