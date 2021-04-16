中職／雷射針灸+西醫 陳家駒升一軍比預期快

中信兄弟隊捕手陳家駒今日升上一軍，雖然因為季前左手姆指有輕微脫臼導致開季從二軍出發，但回歸一軍的時程已比他自己預期得早，連說三次「開心」。

陳家駒升上一軍後，也將降下杜家明移出空間，總教練林威助表示，主要是認為陳家駒的狀況好，在二軍打擊不錯、守備也蹲滿9局，至於杜家明跟蘇緯達守備位置都與王威晨重疊，兩人中擇一，而杜家明右打代打的角色也與林明杰重疊。

季前在隊內賽因擦棒球打中左手，導致陳家駒手指脫臼，在二軍逐漸復健，到今天終於回歸一軍，他說：「開心、開心，超級開心。」

為了盡快恢復，陳家駒治療上中、西並進，特別是中醫還採用雷射針灸治療，他說：「手恢復得很好，比預期還要快上來。」

陳家駒在二軍11打數敲出4支安打，打擊率3成64還算不錯，但他自認目前打擊還有些需要調整，特別在看球、跟球方面，至於蹲捕、傳球上都沒有問題。

另外，今天兄弟二壘手改由陳偉漢先發，林威助表示，主要考量投手對戰，也需要給潘志芳休息一下，肩膀近期有些不適。