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中職／曾仁和二軍奪勝 出賽3場、8.2局防禦率還是0

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
曾仁和。 資料照(擷圖自Taiwan Baseball Notes臉書)
曾仁和。 資料照(擷圖自Taiwan Baseball Notes臉書)

中職二軍今天由統一獅對上樂天桃猿隊，前旅美球員曾仁和第3度登板，後援演出4局好投，最快球速149公里，獅隊終場以6：2擊敗猿隊，曾仁和拿下勝投。

曾仁和與獅隊簽下自行培訓合約，投入季中選秀的機率極高，這段時間先隨獅隊二軍出賽，今天面對猿隊之戰，是他第3度登板。

曾仁和為此役第2任投手，接在先發3局、失2分的陳育軒之後，中繼投4局、無失分，共用52球、有36球好球，送出4次三振、1次保送，只在第5局被劉家誠敲出安打，直球均速144到146公里，最快球速149公里。

曾仁和在二軍出賽3場，累積8.2局、無失分，只被敲出3安打，送出11次三振，防禦率還是0，每局被上壘率也僅0.49，在二軍繳出宰制級表現。

今年因疫情預計將成選秀大年，二軍聚集多位旅外好手等待、觀望季中選秀，呂彥青、胡智為、吉力吉撈·鞏冠隨味全龍隊出賽，獅隊有曾仁和，富邦悍將隊則有「準狀元」江少慶，江少慶預計將在5月開始實戰，目標瞄準備戰6搶1奧運最終資格賽。

曾仁和 選秀 球速

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