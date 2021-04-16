日職／先發投手開季從未被KO 阪神球員歸功陳偉殷

去年休賽季大力補強的阪神虎，目前打出13勝4負暫居中央聯盟第一，先發投手群表現自然功不可沒，已完成連續17場比賽沒有被KO、至少投滿5局的驚人紀錄，日媒《daily》報導，身為輪值要員的秋山拓巳也對此發表見解，他認為阪神先發投手如此強大，與球隊新外援陳偉殷、阿坎塔拉（Raul Alcantara）有關。

昨(15)日秋山拓巳面對廣島鯉魚，繳出7局只被擊出3安打無失分好投，另有4三振及3保送，率領阪神4比0完封鯉魚，延續球隊先發投手至少投滿5局紀錄。

而在這段紀錄期間，球隊重金簽下的新外援陳偉殷、阿坎塔拉等投手皆沒有實質貢獻，也顯得這項紀錄多麼難得，賽後秋山拓巳也針對強盛的阪神輪值發表看法，「外國選手加入球隊，像陳偉殷等人都在等待升上一軍機會，不會有人就此鬆懈。」

阪神達到投球局規定的先發投手中，本季開幕戰先發的藤浪晉太郎防禦率最高，但仍是夠水準的2.50，雖然陳偉殷本季在二軍出賽3場，主投19局也有著優異的1.89防禦率，但在堅不可摧的阪神先發陣容中，陳偉殷登上一軍的時間可能得再等等。