快訊

車輛卡在邊坡非第一次！李義祥無作為導致太魯閣號重大死傷

參加香港非法遊行 壹傳媒創辦人黎智英遭判刑一年

日職／先發投手開季從未被KO 阪神球員歸功陳偉殷

聯合新聞網 / 綜合報導
阪神先發投手如此強大，身為輪值要員的秋山拓巳認為與球隊新外援陳偉殷有關。 擷圖自推特
阪神先發投手如此強大，身為輪值要員的秋山拓巳認為與球隊新外援陳偉殷有關。 擷圖自推特

去年休賽季大力補強的阪神虎，目前打出13勝4負暫居中央聯盟第一，先發投手群表現自然功不可沒，已完成連續17場比賽沒有被KO、至少投滿5局的驚人紀錄，日媒《daily》報導，身為輪值要員的秋山拓巳也對此發表見解，他認為阪神先發投手如此強大，與球隊新外援陳偉殷、阿坎塔拉（Raul Alcantara）有關。

昨(15)日秋山拓巳面對廣島鯉魚，繳出7局只被擊出3安打無失分好投，另有4三振及3保送，率領阪神4比0完封鯉魚，延續球隊先發投手至少投滿5局紀錄。

而在這段紀錄期間，球隊重金簽下的新外援陳偉殷、阿坎塔拉等投手皆沒有實質貢獻，也顯得這項紀錄多麼難得，賽後秋山拓巳也針對強盛的阪神輪值發表看法，「外國選手加入球隊，像陳偉殷等人都在等待升上一軍機會，不會有人就此鬆懈。」

阪神達到投球局規定的先發投手中，本季開幕戰先發的藤浪晉太郎防禦率最高，但仍是夠水準的2.50，雖然陳偉殷本季在二軍出賽3場，主投19局也有著優異的1.89防禦率，但在堅不可摧的阪神先發陣容中，陳偉殷登上一軍的時間可能得再等等。

廣島

相關新聞

中職／看1場少1場 布里悍17日先發又刷富邦勝投？

味全龍隊超強洋投布里悍確定返回韓職，將在台灣待到4月底，明天繼續披掛上陣出戰富邦悍將隊，與左投邦威同場交鋒。

中職／洋投好不好都有煩惱 味全龍陷入兩難局面

味全龍33歲美國籍洋投布里悍(Jake Brigham)，本季表現威風八面，防禦率0.63暫居全聯盟榜首，每局被上壘率(WHIP)是亮眼的0.87，先發5場拿下3勝1敗，得點圈被打擊率僅0.174，儼

日職／先發投手開季從未被KO 阪神球員歸功陳偉殷

去年休賽季大力補強的阪神虎，目前打出13勝4負暫居中央聯盟第一，先發投手群表現自然功不可沒，已完成連續17場比賽沒有被KO、至少投滿5局的驚人紀錄，日媒《daily》報導，身為輪值要員的秋山拓巳也對此

日職／火腿主場進場送球員公仔 5分之1機率拿到王柏融

日本職棒去年因疫情取消跨聯盟的交流戰賽事，今年恢復舉辦，日本火腿隊在札幌巨蛋作東的9場賽事，分別碰上中日龍、阪神虎、橫濱...

韓職／為何急於簽回布里悍？ 培證英雄教頭解釋原因

味全龍洋投布里悍（Jake Brigham）在中職大殺四方，本季先發出賽5場繳出3勝1負，防禦率低到不可思議的0.63，也讓韓職老東家培證英雄決定展開挖角行動，並指定讓渡陣中洋投史密斯(Josh A.

中職／網封「防疫女神」 美女醫師許書華要為悍將開球

富邦悍將隊一年一度的女生主題日「女子女子」將在5月1、2日登場，球團今天公布開球嘉賓，1日由「運動男神」林敬倫擔任開球嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。