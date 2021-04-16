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中職／看1場少1場 布里悍17日先發又刷富邦勝投？

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
若按龍隊現有4人輪值推算，除了17日外，布里悍接下來在23日新莊、29日花蓮先發出賽，對手都是悍將隊。 聯合報系資料照
若按龍隊現有4人輪值推算，除了17日外，布里悍接下來在23日新莊、29日花蓮先發出賽，對手都是悍將隊。 聯合報系資料照

味全龍隊超強洋投布里悍確定返回韓職，將在台灣待到4月底，明天繼續披掛上陣出戰富邦悍將隊，與左投邦威同場交鋒。

布里悍今年初次來到中職發展，投完前5場先發已應證強投身手，繳出3勝1敗、防禦率0.63的超狂成績單，高居防禦率榜首，也為自己掙到一張飛往南韓的機票，他確定與前東家培證英雄隊簽約，以48萬美元年薪、5萬美元激勵獎金的條件，重返待了4年的東家。

布里悍將在台灣待到4月底，預計還能再投3場，除了明天與悍將隊一戰，若按龍隊現有4人輪值推算，接下來他將在23日新莊、29日花蓮先發出賽，對手都是悍將隊。

布里悍本季已與悍將隊交手兩場，合計投12.2局、責失1分、對戰防禦率為0.71，兩戰皆拿下勝投，目前還沒有打者從他手中敲出全壘打過，在中職的最後3場出賽，有沒有打者可以讓布里悍首度挨轟，也成為注目焦點。

悍將隊明天由邦威先發，他本季4場先發、還沒有勝投進袋，用球數偏高仍是他能否撐長局數的隱憂，他本季唯一一場優質先發是在3月28日投6局、失2分，對手就是龍隊。

布里悍 中職 富邦悍將

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