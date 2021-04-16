日職／火腿主場進場送球員公仔 5分之1機率拿到王柏融

日本職棒去年因疫情取消跨聯盟的交流戰賽事，今年恢復舉辦，日本火腿隊在札幌巨蛋作東的9場賽事，分別碰上中日龍、阪神虎、橫濱隊，火腿球團昨天公布一系列場邊活動，5月29日一戰進場的所有觀眾將可獲得球員公仔，其中也包括王柏融的搖頭娃娃。

今年交流戰由5月25日進行到6月13日，火腿擔任主隊的3波系列賽，昨天公布場邊活動，5月29日火腿與中日一戰的所有進場觀眾，都可拿到球員搖頭娃娃，共有5名球員公仔隨機發放，包括王柏融、大田泰示、西川遥輝、近藤健介和上澤直之。

5月30日、6月13日進場的前1500名幼童，則可獲得兒童手套，6月12日則送出1萬5000個杉谷拳士馬克杯。

王柏融今年是與火腿3年合約的最後一年，熱身賽狀況不佳，開季從二軍出發，又因跑壘時受傷一度休兵兩周，本季尚未在一軍亮相過，若王柏融未能及時歸隊一軍助拳，可能形成搖頭娃娃比他還早在一軍亮相的窘境。