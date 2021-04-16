中職／網封「防疫女神」 美女醫師許書華要為悍將開球

富邦悍將隊一年一度的女生主題日「女子女子」將在5月1、2日登場，球團今天公布開球嘉賓，1日由「運動男神」林敬倫擔任開球嘉賓，2日則邀請「防疫女神」許書華站上新莊球場投手丘。

林敬倫2016年以演員身分出道，因清新陽光的外表接到許多廣告工作，也曾參與不少話題電影及電視劇，如「樓下的房客」、「灼人秘密」、「浪漫輸給你」等作品，而最受觀眾討論度的則是參與《我們與惡的距離》的客串演出，再次提升他的知名度。

富邦悍將隊女生主題日「女子女子」將在5月1、2日登場，球團今天公布開球嘉賓，1日由「運動男神」林敬倫擔任開球嘉賓，2日則邀請「防疫女神」許書華。圖／富邦悍將隊提供

林敬倫近期因參與「全明星運動會」第二季，在測試項目時有驚艷表現而受關注，畢業於高雄師範大學體育系的他，大學時修過田徑、球類項目等各類運動，還擁有健身教練的國際執照，體育細胞發達得以讓他在各項運動都有傑出表現，也讓他成為第二季狀元。

林敬倫也提到，「團隊成員各司其職，一起變更好，大家團結、一起進步是我更希望的事。」林敬倫在節目中與隊員們一起爭取勝利，如同悍將隊透過團隊共同努力爭取比賽勝果。

球團也特別邀請被鄉民封為「防疫女神」的許書華現身新莊棒球場，參與悍將隊專為女生設計的「女子女子」主題日，她也將首度踏上投手丘、擔任開球嘉賓。

美女醫師許書華因拍攝防疫洗手影片爆紅，平常的她是一名家醫科醫師，褪去醫師袍的她是一名妻子、更是兩個孩子的母親，許書華總是以自身經驗分享婚姻的挑戰與體悟，她長期在婦女身心醫學上默默努力，以設身處地的立場為女性發聲，總是透過溫柔的文字在社群上給予許多女性支持。