韓職／為何急於簽回布里悍？ 培證英雄教頭解釋原因

味全龍洋投布里悍（Jake Brigham）在中職大殺四方，本季先發出賽5場繳出3勝1負，防禦率低到不可思議的0.63，也讓韓職老東家培證英雄決定展開挖角行動，並指定讓渡陣中洋投史密斯(Josh A. Smith)。

布里悍將以年薪48萬美元、另有5萬美元獎金合約投奔老東家培證英雄，而為了騰出球員空間，培證英雄將陣中洋投史密斯擺進讓渡名單中，雖然韓職首秀面對起亞虎跌跌撞撞，主投3局丟掉5分，但隨後對決LG雙子回穩，以7局3安打失2分的內容，奪下本季首勝，但仍得不到培證英雄教練團的認同。

培證英雄本賽季以5勝5負，在10支球隊當中暫居第4位，總教練洪源基表示，球團需要一個更有競爭力的洋投，來達成他們本賽季的目標，「雖然史密斯在第2場先發下勝投，但他被擊出非常多扎實的深遠飛球，能贏下比賽可說是非常幸運。」

洪源基說，在春訓期間史密斯就有這些問題，但他仍沒有明顯進步，所以球隊才決定替換洋投，「我們認為他無法改善控球、提升球速及增加滾地球率，」

關於簽回布里悍，洪源基指出去年休賽季因為傷病疑慮，球團才選擇不與布里悍簽約，如今傷勢無虞，培證英雄堅信布里悍能在剩餘賽季保持健康，為了不讓其他球隊挖角才急於搶先出手，「布里悍現在製造滾地球出局的比例，與2018年的最佳賽季那時差不多，他與球團都保持著良好關係，這也將會成為動力，在證明傷勢沒有疑慮後，我認為他會有很好的表現。」