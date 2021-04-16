日職／ 火腿持續不振 球評批選秀養成失敗「還會繼續苦戰」

日本職棒日本火腿隊開季狀況低迷，截至目前為止出賽16場，戰績4勝9敗3平手，勝率僅有3成08，排名在太平洋聯盟最後。事實上，日本火腿自2016年奪冠後，戰績就多半在B段班遊走。日本就有球評撰文，分析日本火腿長期低迷的原因。

棒球作家西尾典文在日本媒體「ディリー新潮」刊載的文章指出，日本火腿2016年奪冠當時，陣中以投手身份拿下10勝，也以野手身份打出22轟，獲得當年MVP的大谷翔平居功厥偉。而他在季後選擇挑戰大聯盟，對日本火腿的戰力無疑是巨大的損失，外界也都認為大谷的離隊，是球隊由盛轉衰的關鍵。

然而西尾認為，這並非火腿快速弱化的主因之一，過去火腿有不少主力球員轉隊的案例，例如小笠原道大、森本稀哲、達比修有等人。然而火腿在這些人轉隊之後，仍能在隔年打出不輸前一年的成績，證明過去的火腿並不是一隻因為某些球員離隊，就迅速衰弱的隊伍。

西尾分析，過去日本火腿隊的主力選手，例如陽岱鋼、中田翔、増井浩俊、近藤健介、宮西尚生等球員，大多是在加盟之後的五年之內，就在一軍站穩了腳步。其中像谷元圭介、上澤直之等選手，還是選秀會後段才被指名的球員，仍是打出十分亮眼的成績，顯見球團的選秀與養成頗有一套。

然而，若是檢視2013年以來的選秀會名單，就會發現後來能持續站穩一軍的主力選手，只舉得出有原航平（13年一指）、渡邊諒（14年一指）而已，造成球隊的戰力缺口無法補上。

再來，火腿近年來在選秀會上好不容易選到的球員，卻也常常提早放棄。包括佐藤正堯只待一年就釋出，高良一輝只待兩年，宮台康平、森山惠佑等人只待三年等等，或許也反映了向來長於選秀及養成的日本火腿，在近年的隊伍環境與方針或許出了狀況。

西尾最後指出，目前日本火腿還是有野村佑希、萬波中正、伊藤大海等年輕選手可以期待，但由於13年以來的長年累積，未來恐怕還得繼續苦戰一段時間。2023年火腿即將啟用新球場，為了振作起來，球團勢必得檢討選秀養成，到底是哪裡出了問題。