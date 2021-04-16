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中職／黃子鵬刷新最慢球速完封勝 味全就是對低肩側投沒轍？

聯合新聞網 / 綜合報導
黃子鵬對味全之戰速球最快只有135公里，刷新了最慢球速能投出完封勝的投手。 聯合報系資料照
黃子鵬對味全之戰速球最快只有135公里，刷新了最慢球速能投出完封勝的投手。 聯合報系資料照

本季轉戰先發投手角色的樂天桃猿黃子鵬，昨(15)日回到家鄉高雄澄清湖球場，面對味全龍用108球，被敲4安沒有失分，送出3三振3保送，在場邊家人見證之下投出生涯首次完封勝，不僅成為樂天隊史第5位能繳出9局完封勝的本土投手，此戰黃子鵬速球最快只有135公里，刷新了最慢球速能投出完封勝的投手。

黃子鵬生涯首度面對味全龍，沒有讓特地進場的家人失望，在家鄉澄清湖球場以108球完投9局，僅被敲出4支安打無失分，繳出3三振3保送，以完封之姿拿下本季首勝，也是樂天隊史自吳偲佑、王溢正、許銘傑以及蘇俊羽後，第5位繳出9局完封勝的本土投手。

身為低肩側投的黃子鵬，此戰最快球速僅135公里，刷新前2位兄弟名將廖于誠及林煜清所共同持有138公里最慢球速完封紀錄，此外黃子鵬本場比賽送出3次三振，也是繼兩位統一獅投手2000年戴龍水(0三振)、2016年廖文揚(2三振)後，投出3次三振以下卻能繳完封勝的投手。

值得一提的是味全龍在重返中職前就打不好側投與下勾類型投手，造就過去前兄弟象投手陳憲章「屠龍手」神話，曾對老味全締造13連勝與19連不敗紀錄，如今新一代味全龍似乎也傳承了這項「老症頭」。

澄清湖

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