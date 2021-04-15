中職／黃子鵬上演屠龍大驚奇 先發首勝就是完封勝

樂天桃猿隊投手黃子鵬，生涯4年第4場先發上演大驚奇，今天在高雄澄清湖球場對味全龍隊之戰，獨撐9局只被揮出4支安打，投出生涯首場完封勝，猿隊終場11：0獲勝。

黃子鵬生涯出賽174場，其中170場是後援身分，本季前兩場先發都吞敗，今天用108球完成任務，成為隊史第5位奪下完封勝的本土投手，也是本土第7次。

生涯前3次先發吞下兩敗，黃子鵬先發首勝就是完封勝，獲選單場MVP，他也是繼陽介仁、陳憲章、廖于誠之後，史上第4位投出完投完封勝的側投、下勾投手。

猿隊打線面對龍隊先發投手林子昱，首局就發動攻勢，陳晨威揮出二壘打後，靠投手暴投、廖健富內野滾地球護送，跑回全場第一分；接著陳俊秀安打，朱育賢轟出右外野大號兩分砲，本季首轟出爐，猿隊3：0領先。

猿隊4局上再靠郭嚴文、梁家榮、張閔勛安打再得1分，5局上廖健富保送後，陳俊秀、朱育賢連揮三壘打，加上郭嚴文安打，猿隊連下三城，拉大成7分領先。

林子昱先發4.1局，投球數已達100球，被揮出9支安打、失6分，戰績掉到1勝4敗。

猿隊8局上面對龍隊第4任投手林政賢又有斬獲，梁家榮觸身球、林承飛保送，接著陳晨威三壘打（猿隊單場第3支，追平隊史紀錄）、林泓育二壘打，一口氣再得3分，比數變成10：0。

猿隊攻勢不斷，9局上郭嚴文、張閔勛再從龍隊第5任投手廖文揚的手中揮出安打，攻下全隊第11分。

龍隊面對黃子鵬，打擊礙手礙腳，從第6局開始就沒有安打，始終得不了分，本季戰績掉到8勝15敗，繼續排名墊底，開季對猿隊2連勝後，吞下對戰5連敗。