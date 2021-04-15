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中職／傑斯7局好投擒獅 高國輝登全壘打、打點雙冠
富邦悍將隊傑斯維持高水準，今晚7局失1分的好投，幫助悍將隊以6：1擊敗統一獅隊，終止獅隊3連勝，高國輝2分砲登上全壘打、打點雙冠王。
傑斯首局就被蘇智傑敲出陽春砲，3局再次對決也被敲出三壘打，所幸虛驚一場，度過比賽前段的亂流，傑斯用97球投完7局，被敲7支安打僅失1分，另有7次三振、1次保送，拿下本季第3勝（2敗），好表現獲選單場MVP。
本周兩場完封對手的獅隊，今天在第2局破功，一三壘有人時，悍將隊莊韋恩敲出游擊滾地球，林祖傑長傳一壘，但郭阜林接球失誤，丟掉1分，終止從4月13日開始的連23局無失分。
悍將隊靠著2局上這1分追平比數，5局上莊韋恩跑出內野安打，並盜上二壘，1出局後高國輝獲得保送，接下來林益全適時敲安，打回超前分，2出局後林哲瑄也敲安，打回第3分。
6局上悍將隊再因獅隊林子豪內野高飛球漏接，添得1分，8局上高國輝轟出2分砲，擴大傷口；這發全壘打也是高國輝本季第5轟，與郭阜林並列全壘打王，16分打點獨居打點王。
去年對戰悍將隊連21局未失自責分的的猛威爾，本季首度遭逢悍將隊就破功，僅投4.2局就退場，本季個人先發最短局數，被敲5支安打，失3分（2分責失）承擔敗投。
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