中職／洋投好不好都有煩惱 味全龍陷入兩難局面
味全龍33歲美國籍洋投布里悍(Jake Brigham)，本季表現威風八面，防禦率0.63暫居全聯盟榜首，每局被上壘率(WHIP)是亮眼的0.87，先發5場拿下3勝1敗，得點圈被打擊率僅0.174，儼然是聯盟頂級洋投。
根據日前韓媒報導，布里悍並非簽保障年約，已有數支韓職球隊緊盯，有機會網羅這名好手；言下之意，布里悍與味全龍的合約可能附帶逃脫條款，也就是說，只要韓職球隊願意買斷合約，支付一定金額轉隊費，就能拿到布里悍。
果然，昨天布里悍就確定重返老東家英雄隊，對於味全戰力影響很大，畢竟另一名洋投伍鐸與布里悍是不同等級的洋投，很難填補失去的戰力。
布里悍海外職棒經驗相當豐富，2015年他效力亞特大勇士初登大聯盟舞台，出賽12場只投16.2局，戰績1敗、防禦率8.64，他在小聯盟3A層級成績不錯，卻無法站穩大聯盟，是標準「3A以上、大聯盟未滿」的球員，統一獅洋投泰迪(Teddy Stankiewicz)也是這類型球員。
布里悍2016年轉戰日職樂天金鷲，戰績3敗、防禦率5.24，隔年來到韓職英雄隊討生活，一待就是4年，平均單季拿下11勝、防禦率3.70，平均單季吃下152局，是一名耐投且高績效的洋投，穩居陣中頭號王牌。
也因為成績不錯，布里悍深受英雄隊球迷喜愛，人氣頗高，年薪逐年調高，依序為45萬、65萬、90萬、95萬美元，簽約金與激勵獎金另計，待遇算相當不錯，但去年球季結束卻未獲續約，今年才來到味全龍，完成美、日、韓、中職「大滿貫」，回到英雄隊年薪48萬美元，激勵獎金5萬美元，合約總額53萬美元。
其實不只布里悍，味全另一名洋投鋼龍(Drew Gagnon)所簽合約，似乎也非保障年約，同樣附帶逃脫條款。現在味全龍陷入兩難局面，一方面當然希望鋼龍持續繳好投，這樣對球隊戰績大有助益，一方面又苦惱，如果投球成績亮眼，有很大機會被韓職球隊買斷合約簽走，恐難留住他。
鋼龍2018、19年還待在大聯盟，當時效力大都會，去年來到韓職起亞虎，戰績11勝8敗、防禦率4.34，布里悍甚至認為，鋼龍實力比他還要好。
韓職球隊在球季中挖角中職洋將早已不是新聞，近期案例是2019年季中SK飛龍挖角富邦悍將洋投索沙，隔年索沙回鍋，富邦連忙與他簽下年約，不再附帶逃脫條款，也成為富邦備受倚賴的洋投戰力。
時間再往前推，2016年中信兄弟洋投艾迪頓，開季只投1場就被樂天巨人帶走，2015年季中桃猿洋投神盾跑到SK飛龍發展，2014年季中義大犀牛洋投希克轉戰KT巫師。
韓職無論整體環境或薪資待遇都優於中職，即使近年中職各隊支付洋將薪資水漲船高，依舊難敵韓職各隊銀彈攻勢，韓職賽事水準確實也比較高，投得好有機會重返大聯盟或到日職發展，這也是為什麼中職洋將願意到韓職討生活，去年球季結束米蘭達、卡本特就分別與斗山熊、韓華鷹簽約。
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