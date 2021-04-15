6搶1／居家檢疫天數減半 已獲世界棒總同意

東京奧林匹克運動會棒球6搶1資格賽6月16日在台灣登場，外隊居家檢疫天數確定從14天減到7天；教育部體育署長張少熙今天說，新防疫計畫已獲世界棒總同意，只剩細節還需討論。

中華民國棒球協會與中華職業棒球大聯盟對外隊在台檢疫有不同看法，經體育署召集舉行3方會議，並邀中央流行疫情指揮中心防疫專家與會。

張少熙表示，會議共識是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫優先，6搶1開打前，美洲區資格賽須先打出結果，如果以中職提出的14天方案，勢必影響賽程安排及外隊參賽意願。

張少熙說，據棒協轉述，棒協提「3加7」（登機前3天內核酸檢測報告加在台灣檢疫7天）方案，已獲世界棒壘球總會（WBSC）同意，WBSC接下來將與各會員國溝通。

至於比賽期間如果有球員檢驗結果呈陽性，或球隊中有多少人確定染疫就要取消資格等細節，張少熙表示，還需後續討論。