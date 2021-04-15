快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

6搶1／居家檢疫天數減半 已獲世界棒總同意

中央社 / 台北15日電
居家檢疫天數減半，已獲世界棒總同意。 聯合報系資料照
居家檢疫天數減半，已獲世界棒總同意。 聯合報系資料照

東京奧林匹克運動會棒球6搶1資格賽6月16日在台灣登場，外隊居家檢疫天數確定從14天減到7天；教育部體育署長張少熙今天說，新防疫計畫已獲世界棒總同意，只剩細節還需討論。

中華民國棒球協會與中華職業棒球大聯盟對外隊在台檢疫有不同看法，經體育署召集舉行3方會議，並邀中央流行疫情指揮中心防疫專家與會。

張少熙表示，會議共識是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫優先，6搶1開打前，美洲區資格賽須先打出結果，如果以中職提出的14天方案，勢必影響賽程安排及外隊參賽意願。

張少熙說，據棒協轉述，棒協提「3加7」（登機前3天內核酸檢測報告加在台灣檢疫7天）方案，已獲世界棒壘球總會（WBSC）同意，WBSC接下來將與各會員國溝通。

至於比賽期間如果有球員檢驗結果呈陽性，或球隊中有多少人確定染疫就要取消資格等細節，張少熙表示，還需後續討論。

棒球 棒協 中職

延伸閱讀

阻變種病毒 香港收緊民航客機「熔斷機制」

台南跨校創作好精彩！ 世界名畫、門神成3D防疫彩繪

6搶1／中華隊計畫打疫苗 外隊確診應變待討論

帛琉旅遊泡泡檢疫放寬 惠恕仁：將吸引更多遊客

相關新聞

中職／從象轉龍拚出一片天 曾陶鎔打擊率高居第3

中職本季賽事開打1個月，目前打擊率排行榜只有8人超過3成，味全龍隊雖排名墊底，但曾陶鎔、陳品捷都達標，兩人轉隊後找到更大...

中職／布里悍轉投韓職英雄隊 龍隊證實：祝福他

味全龍隊洋投布里悍投出好表現，回鍋韓職，南韓媒體今日報導，培證英雄隊宣布簽下布里悍，年薪48萬美元、附帶5萬美元激勵獎金...

現場重現／潘威倫曾有機會旅韓 林岳平：真的不簡單

南韓職棒又從中職挖角洋投，味全龍隊布里悍確定5月離台，很多球迷應該還有印象，統一獅隊39歲老將「嘟嘟」潘威倫10年前曾有...

日職／吳念庭扮演軟銀殺手 12分打點在洋聯並列第4

西武隊今天休兵，明起將在埼玉主場對軟銀隊進行3連戰，旅日好手吳念庭目前12分打點，仍在隊上排名第一，從他對軟銀打擊率4成...

6搶1／居家檢疫天數減半 已獲世界棒總同意

東京奧林匹克運動會棒球6搶1資格賽6月16日在台灣登場，外隊居家檢疫天數確定從14天減到7天；教育部體育署長張少熙今天說...

謝國城盃少棒／鄭浩恩雙響6打點 桃園奪LLB代表權

謝國城盃少棒錦標賽今天進行決賽，桃園市轟出3發全壘打，5戰累積17轟，以15比0勝南投縣，達成4連霸並獲LLB亞太區少棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。