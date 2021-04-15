中職／從象轉龍拚出一片天 曾陶鎔打擊率高居第3

中職本季賽事開打1個月，目前打擊率排行榜只有8人超過3成，味全龍隊雖排名墊底，但曾陶鎔、陳品捷都達標，兩人轉隊後找到更大發揮空間。

曾陶鎔2015年10月11日在兄弟一軍初亮相，生涯前5季代表作是2017年出賽90場，繳出打擊率2成67、全壘打15支、打點50分的成績，其餘4季最多只出賽30場，去年更是完全缺席。

今年改穿龍隊球衣後，曾陶鎔站穩先發，目前出賽20場，62個打數揮出20支安打，包括3轟、5支二壘打、1支三壘打，打擊率3成23在全聯盟排名第3，打點13分並列第5。

陳品捷2017年7月12日在悍將一軍首次出賽，過去4季只有2018年出賽數破百，打擊率2成94、全壘打6支、打點46分，當時122支安打在全聯盟排名第8。

去年陳品捷出賽數大減，22場創下個人單季最少紀錄，今年重新在龍隊找到一片天，目前出賽19場，66個打數揮出20支安打，打擊率3成03在打擊排行榜名列第7。

中職去年共有15人打擊率超過3成，今年開季至今，樂天桃猿隊林泓育3成33暫居榜首，其他打擊率3成以上的打者，包括兄弟隊陳子豪、王威晨、許基宏、龍隊曾陶鎔、陳品捷、猿隊陽耀勳、統一獅隊林安可。

悍將無人打擊率達3成，最好是高國輝2成77排名13。