中職／呂彥青宰制二軍 16局防禦率0逼近紀錄

中職二軍出賽16局，呂彥青的防禦率仍是完美的0，初登板至今未失自責分，距離二軍21.2局連續無自責失分的紀錄已不遠，所屬的味全龍隊也以4：0擊敗樂天桃猿隊。

呂彥青今天面對猿隊先發，4.2局被敲出3支安打，沒有失分，5次三振、1次保送，防禦率為0，被上壘率也僅0.81，投70球，最快球速147公里。

離開日職阪神隊後，呂彥青返台以自行培訓方式加入味全龍隊在二軍出賽，目前累積5場出賽只丟掉1分非責失，16局沒有失分，20次三振只有3次四壞，另被敲出10支安打。

中職二軍初登板連續局數無自責失分紀錄保持人是Lamigo桃猿隊的黃子鵬，21.2局未丟責失分，期間為2017年8月30日到2018年4月11日，若以單一球季來看，最多是2012年統一獅隊洋投戴爾的17局。