日職／吳念庭扮演軟銀殺手 12分打點在洋聯並列第4

西武隊今天休兵，明起將在埼玉主場對軟銀隊進行3連戰，旅日好手吳念庭目前12分打點，仍在隊上排名第一，從他對軟銀打擊率4成55、攻下8分打點的熱度看來，接下來3場比賽很有看頭。

西武目前出賽16場，戰績9勝1和6敗，在太平洋聯盟並列第2，落後樂天隊半場勝差；吳念庭出賽12場，打擊率2成89，但因47個打席未符合標準，暫時未能進入太平洋聯盟打擊排行榜。

吳念庭昨天對日本火腿隊之戰3打數1安打，攻下1分打點，本季累積12分打點不但寫下個人單季新高，也在西武排名榜首，領先中村剛也兩分，在洋聯並列第4。

吳念庭目前兩支全壘打在西武並列第2，落後愛斗1支，11支安打並列第4。

西武4月2到4日作客福岡巨蛋，在3連戰完成橫掃，吳念庭合計11個打數揮出5支安打，包括1支全壘打、兩支二壘打，攻下8分打點，長打率高達9成09。

他對軟銀3連戰在得點圈有人時，打擊率5成71，4月3日4支3、5分打點是本季最猛的一戰，明天在主場迎戰軟銀值得期待。