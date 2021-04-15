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現場重現／潘威倫曾有機會旅韓 林岳平：真的不簡單

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊39歲老將「嘟嘟」潘威倫10年前曾有機會旅韓，但卡再轉隊費過高未能成行。 聯合報系資料照
統一獅隊39歲老將「嘟嘟」潘威倫10年前曾有機會旅韓，但卡再轉隊費過高未能成行。 聯合報系資料照

韓職棒又從中職挖角洋投，味全龍隊布里悍確定5月離台，很多球迷應該還有印象，統一獅隊39歲老將「嘟嘟」潘威倫10年前曾有機會旅韓，讓不少人想像他披上SK飛龍隊球衣的場面，成為中職本土球員跳槽韓職第一人。

潘威倫2003年展開職棒生涯，在獅隊前8個球季都投出單季二位數勝投，成為中職史上首位連續8季10勝以上的投手，2010年最後一場先發擊敗兄弟象隊，奪下生涯第100勝。

SK飛龍隊今年改名SSG登陸者隊，早在2008年就對潘威倫有興趣，兩年後中職啟動旅外自由球員新制，SK立刻採取行動；當時韓職和當地媒體對中職了解不多，但潘威倫是中華隊常客，長年在國際賽亮相，在南韓被喻為「台灣代表性右投」，SK有意挖人，更讓他的知名度提升不少。

韓職有意吸收中職百勝投手，在台灣棒壇也造成轟動，SK派出營運部長陳祥奉來台，和當時獅隊領隊陳政南協商潘威倫加盟事宜，主要是試探轉隊費有無調降空間，這一直是「嘟嘟」旅韓最大變數。

潘威倫在2010年時，月薪已達51萬元，是中職最高薪投手；根據中職官方規定，SK若真想挖角，必須支付轉隊費1530萬元（年薪2.5倍）， 隔年保障薪水918萬元（前一季年薪1.5倍），這對SK高層是極大考驗，

獅隊現任總教練「大餅」林岳平當時曾說，希望中職、韓職能促成這件好事，如果一切順利，對雙方都有很大效應，「人家自己找上門，嘟嘟真的不簡單，去了就一定要成功。」

潘威倫的老搭擋高志綱也說，嘟嘟的先發經驗、節奏在台灣數一數二，若能在韓職投得好，將來有機會到日本。

儘管傳出SK可能在檯面下壓低潘威倫的轉隊費、年薪，潘威倫也有強烈旅外意願，強調「若有機會出國就去看看，或許會有新的想法」，最後SK仍因高額費用問題放棄挖角；潘威倫無緣旅韓，2011年季前和獅隊簽下3年1944萬元合約，續留中職拚到現在。

中職 潘威倫 韓職

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